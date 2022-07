Dimissioni Draghi, Casu (Pd) a iNews24: “Saremo protagonisti, nel Paese, della costruzione di una nuova fase politica” (Di giovedì 21 luglio 2022) Ai microfoni di iNews24, il deputato del Pd Andrea Casu, dopo che Mario Draghi, questa mattina, ha confermato le sue Dimissioni alla Camera. Cosa è emerso dalla riunione del Pd dopo le comunicazioni di Mario Draghi alla Camera? “Durante la riunione con il segretario Enrico Letta sono emerse tutte le problematiche che in questo momento L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Ai microfoni di, il deputato del Pd Andrea, dopo che Mario, questa mattina, ha confermato le suealla Camera. Cosa è emerso dalla riunione del Pd dopo le comunicazioni di Marioalla Camera? “Durante la riunione con il segretario Enrico Letta sono emerse tutte le problematiche che in questo momento L'articolo proviene da.it.

borghi_claudio : Draghi arrivato alla Camera (applausi disperati di PD e dimaiani) annuncia che si reca al Quirinale per le dimissioni. - Emanuela_Corda : #Draghi dovrebbe essere un tecnico invece fa il padre padrone. Non accetta consigli né tentennamenti e vuole Zittir… - AlexBazzaro : ??Draghi si sta recando al Quirinale per rassegnare le dimissioni. - restaili : RT @ottobrerosa: #Draghi voleva andarsene, da tempo, e ha fatto di tutto per arrivare a questa conclusione. Non si va a dare le dimissioni… - eliosabrina : RT @CathVoicesITA: Tra gli errori clamorosi di #Draghi c’è l’aver nervosamente arruolato tutti gli italiani come cortigiani al suo servizio… -