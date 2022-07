Calciomercato Sampdoria, dubbi sui rinforzi: Grassi e Kurtic non convincono. Il motivo (Di giovedì 21 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati hanno dei dubbi su Grassi e Kurtic come rinforzi per la prossima stagione Nel summit tenutosi a Ponte di Legno tra Giampaolo, Osti, Faggiano e il responsabile dello scouting Baldini, si è parlato delle mosse di mercato della Sampdoria. Tra i calciatori, le cui trattative sono abbastanza avanti, ci sono Alberto Grassi e Jasmin Kurtic. Al netto degli intoppi legati alla formula, perché il Parma vorrebbe monetizzare e la Sampdoria vuole dei prestiti, i due non avrebbero convinto pienamente la dirigenza blucerchiata. Il motivo è legato al fatto che si punterebbe a qualcosa di più tecnico, come riporta Il Secolo XIX. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022): i blucerchiati hanno deisucomeper la prossima stagione Nel summit tenutosi a Ponte di Legno tra Giampaolo, Osti, Faggiano e il responsabile dello scouting Baldini, si è parlato delle mosse di mercato della. Tra i calciatori, le cui trattative sono abbastanza avanti, ci sono Albertoe Jasmin. Al netto degli intoppi legati alla formula, perché il Parma vorrebbe monetizzare e lavuole dei prestiti, i due non avrebbero convinto pienamente la dirigenza blucerchiata. Ilè legato al fatto che si punterebbe a qualcosa di più tecnico, come riporta Il Secolo XIX. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA ...

