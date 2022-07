Calciomercato Milan, primi contatti per Ndicka: le ultime (Di giovedì 21 luglio 2022) Calciomercato Milan, primi contatti con l’Eintracht Francoforte per Evan Ndicka: le ultime sul difensore centrale Il Milan comincia a muoversi per Evan Ndicka. Secondo quanto riportato dalla Bild, il club rossonero avrebbe avviato i primi contatti con la dirigenza dell’Eintracht Francoforte per il difensore centrale. I tedeschi, freschi campioni dell’Europa League, non sembrano avere intenzione di accettare offerte inferiore ai 20 milioni di euro, ma il contratto del giocatore in scadenza nel 2023 può far cambiare le carte in tavola. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022)con l’Eintracht Francoforte per Evan: lesul difensore centrale Ilcomincia a muoversi per Evan. Secondo quanto riportato dalla Bild, il club rossonero avrebbe avviato icon la dirigenza dell’Eintracht Francoforte per il difensore centrale. I tedeschi, freschi campioni dell’Europa League, non sembrano avere intenzione di accettare offerte inferiore ai 20 milioni di euro, ma il contratto del giocatore in scadenza nel 2023 può far cambiare le carte in tavola. L'articolo proviene da Calcio News 24.

