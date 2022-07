Villarreal | UFFICIALE | rinnova Capoue

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Come riportato sui propri canali social, ilha ufficializzato il rinnovo del contratto di Etienne. Il centrocampista francese...

Uno dei senatori del Sottomarino Amarillo ha appena firmato un prolungamento di contratto: si tratta di Etienne Capoue, 34 anni e protagonista dell'exploit europeo della squadra di Emery nella passata ... Oltre ad essere una sessione di trasferimenti, sono molti anche i rinnovi che stanno trattando le società. Dopo aver fissato il prezzo per Arnaut Danjuma, ...