Serie B, le trattative di giornata: colpo Genoa in attacco, Lapadula a un passo dal Cagliari | Primapagina (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 19:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Sono sempre gli attaccanti al centro del calciomercato di Serie B. Due big come Cagliari e Bari cercano il loro terminale offensivo: i sardi vanno avanti per Lapadula. L'accordo con il Benevento è in dirittura d'arrivo, serve ora trovare l'ok dell'attaccante della nazionale peruviana. Continua la ricerca anche per i biancorossi. Sono tanti i nomi in ballo, tutti di grande profilo. Interessano infatti Inglese, Gytkjaer, Mancuso e Simy. Proprio l'ex Crotone potrebbe essere il profilo giusto, ma a rallentare la trattativa è il suo alto ingaggio. Il Bari lavora anche per il ritorno di Nicola Bellomo. GRIFONE – Anche il Genoa è attivo sul fronte offensivo. Il Grifone ha messo le mani su Guven Yalcin, attaccante turco classe 1999, già al ...

