Serie A, le indicazioni dalle amichevoli di Monza e Salernitana: in gol Ranocchia, Ribery e Botheim (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le squadre del campionato di Serie A continuano la preparazione in vista dell’inizio della stagione. Una squadra particolarmente attiva è la neopromossa Monza, sono arrivati tanti nuovi calciatori con Galliani e Berlusconi che sono scatenati. L’obiettivo principale è raggiungere una salvezza tranquilla, ma la rosa è attrezzata per conquistare qualcosa in più. La compagine di Stroppa è scesa in campo in amichevole contro il Piacenza, 4-1 il risultato finale. Le reti sono state realizzate da Valoti, Dany Mota, Ranocchia e Siatounis. Successo anche per la Salernitana, continuano i progressi per la squadra di Davide Nicola. La sfida contro i polacchi del Wieczysta Krakow si è conclusa 2-0. I gol del club italiano sono stati realizzati da Ribery su calcio di rigore e Botheim. L'articolo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 20 luglio 2022) Le squadre del campionato diA continuano la preparazione in vista dell’inizio della stagione. Una squadra particolarmente attiva è la neopromossa, sono arrivati tanti nuovi calciatori con Galliani e Berlusconi che sono scatenati. L’obiettivo principale è raggiungere una salvezza tranquilla, ma la rosa è attrezzata per conquistare qualcosa in più. La compagine di Stroppa è scesa in campo in amichevole contro il Piacenza, 4-1 il risultato finale. Le reti sono state realizzate da Valoti, Dany Mota,e Siatounis. Successo anche per la, continuano i progressi per la squadra di Davide Nicola. La sfida contro i polacchi del Wieczysta Krakow si è conclusa 2-0. I gol del club italiano sono stati realizzati dasu calcio di rigore e. L'articolo ...

Pubblicità

Barbara22Mar : Poi dà tutta una serie di indicazioni per superare il punto di controllo russo. Momento di certo di fortissima ansi… - lacittanews : Alla Continassa la Juve ha disputato un test con il Pinerolo, formazione neopromossa in Serie D. Buone indicazioni… - Alessan99674341 : @AuroraLittleSun Lo studio prende in esame oltre 8000 casi segnalati in 46 diversi rapporti di studiosi canadesi e,… - MaxValzGris : @DiegoFusaro Dall'articolo: 'Lo studio prende in esame oltre 8000 casi segnalati in 46 diversi rapporti di studiosi… - AllRoundLazio : 'Siamo in attesa di confrontarci con la #Lazio per capire la loro idea sul suo futuro e muoverci anche in base alle… -