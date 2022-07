Rosa Perrotta e Pietro ancora separati: lei torna a Milano da sola (Di mercoledì 20 luglio 2022) E’ molto strano quello che sta succedendo tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione e il fatto che i due, abbiano deciso di non dire nulla, dopo che sono circolate sul web tante indiscrezioni circa una loro nuova crisi. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, ha fatto sognare milioni di persone, non a caso ancora oggi Pietro e Rosa sono amatissimi e sono migliaia e migliaia le persone che seguono questa famiglia su intagram. Impossibile quindi non notare che, dopo il viaggio in Puglia, Rosa e Pietro non si sono più mostrati insieme. La Perrotta è tornata a casa dei suoi genitori, dove comunque va spesso a stare insieme ai figli ma questa volta al suo fianco non c’è Pietro, che latita da giorni. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 20 luglio 2022) E’ molto strano quello che sta succedendo traTartaglione e il fatto che i due, abbiano deciso di non dire nulla, dopo che sono circolate sul web tante indiscrezioni circa una loro nuova crisi. La coppia, nata nello studio di Uomini e Donne, ha fatto sognare milioni di persone, non a casooggisono amatissimi e sono migliaia e migliaia le persone che seguono questa famiglia su intagram. Impossibile quindi non notare che, dopo il viaggio in Puglia,non si sono più mostrati insieme. Lata a casa dei suoi genitori, dove comunque va spesso a stare insieme ai figli ma questa volta al suo fianco non c’è, che latita da giorni. ...

Pubblicità

zazoomblog : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si sono lasciati? Retroscena sui motivi e sulla convivenza - #Perrotta #Pietro… - gossipnewitalia : Crisi in vista per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? Secondo i rumors in circolazione i due dormirebbero in stanz… - redazionerumors : I due sono in vacanza insieme ai figli ma da diversi giorni hanno smesso di mostrarsi insieme, sarà in corso una cr… - GossipItalia3 : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione ai ferri corti? Gli indizi social confermano #gossipitalianews - tuttopuntotv : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione di Uomini e Donne di nuovo in crisi? #UominieDonne -