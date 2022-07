Raimondo Todaro su Milly Carlucci: “Vuole il controllo su tutto, quasi ti dice che mutande mettere” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Raimondo Todaro è stato ospite di Un caffè con, il format di Lorella Cuccarini che con lui ha condiviso l’esperienza di Amici nell’ultima edizione. I ‘Cuccatodo’, come erano stati ribattezzati all’interno del talent show di Canale 5, si sono ritrovati per una chiacchierata che ha toccato diversi argomenti, incluso il rapporto del ballerino con Milly Carlucci. Per tanti anni, infatti, Raimondo Todaro ha preso parte a Ballando con le stelle, e quando ha deciso di chiudere quell’avventura per traslocare ad Amici il suo rapporto con la Carlucci ne ha risentito. “Milly mi ha cresciuto, non posso non avere un bel ricordo, tutto quello che so fare lo devo a lei, a Ballando, a tutta la famiglia della Rai, ndr, per me è stata come una madre”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022)è stato ospite di Un caffè con, il format di Lorella Cuccarini che con lui ha condiviso l’esperienza di Amici nell’ultima edizione. I ‘Cuccatodo’, come erano stati ribattezzati all’interno del talent show di Canale 5, si sono ritrovati per una chiacchierata che ha toccato diversi argomenti, incluso il rapporto del ballerino con. Per tanti anni, infatti,ha preso parte a Ballando con le stelle, e quando ha deciso di chiudere quell’avventura per traslocare ad Amici il suo rapporto con lane ha risentito. “mi ha cresciuto, non posso non avere un bel ricordo,quello che so fare lo devo a lei, a Ballando, a tutta la famiglia della Rai, ndr, per me è stata come una madre”, ...

