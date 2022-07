Ostia, la Procura chiede 4 anni di carcere per l’ex responsabile del commissariato di polizia: è accusato di corruzione (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il pm Mario Palazzi ha chiesto di condannare l’ex responsabile del commissariato di polizia di Ostia Antonio Franco a 14 anni di carcere con interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per l’accusa è responsabile di corruzione, rivelazione del segreto d’ufficio, soppressione di atti, falso e violazione del codice in materia di protezione dei dati personali. Durante la requisitoria la Procura ha anche chiesto una pena a 9 anni per Mauro Carfagna, anche lui a giudizio per corruzione. Quest’ultimo è accusato di avere corrotto Franco al fine di non fare risultare la presenza di Ottavio Spada (detto Marco) nelle sue sale giochi. I fatti risalgono al periodo compreso tra il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il pm Mario Palazzi ha chiesto di condannaredeldidiAntonio Franco a 14dicon interdizione perpetua dai pubblici uffici. Per l’accusa èdi, rivelazione del segreto d’ufficio, soppressione di atti, falso e violazione del codice in materia di protezione dei dati personali. Durante la requisitoria laha anche chiesto una pena a 9per Mauro Carfagna, anche lui a giudizio per. Quest’ultimo èdi avere corrotto Franco al fine di non fare risultare la presenza di Ottavio Spada (detto Marco) nelle sue sale giochi. I fatti risalgono al periodo compreso tra il ...

