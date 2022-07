"Ora vi dico tutto": la prima volta, Laura Chiatti vuota il sacco sul marito (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per la prima volta Laura Chiatti parla del momento difficile attraversato col marito Marco Bocci. L'attrice a Chi concede un'intervista in cui mette in chiaro alcune vicende del suo recente passato e prova a spiegare come ne è venuta fuori: "Ci sono momenti in cui, a ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza e dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress, paure. Mantenere alta l'asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo". Un vero e proprio tsunami che ha messo a dura prova il suo matrimonio, ma che a quanto pare è stato superato con "il dialogo e con il confronto". Poi aggiunge qualcosa che può essere da esempio per tutte le coppie: ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Per laparla del momento difficile attraversato colMarco Bocci. L'attrice a Chi concede un'intervista in cui mette in chiaro alcune vicende del suo recente passato e prova a spiegare come ne è venuta fuori: "Ci sono momenti in cui, a ogni coppia che si rispetti, accade qualcosa. Possono arrivare delle turbolenze causate dal lavoro, dalla distanza e dagli imprevisti, che non fanno sconti a nessuno. E così arrivano a cascata ansie, stress, paure. Mantenere alta l'asticella non è sempre facile. Bisogna incontrarsi, capirsi, prendersi del tempo". Un vero e proprio tsunami che ha messo a dura prova il suo matrimonio, ma che a quanto pare è stato superato con "il dialogo e con il confronto". Poi aggiunge qualcosa che può essere da esempio per tutte le coppie: ...

