Lulù Selassié mostra le sue imperfezioni fisiche | “Fiera di me”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 20 luglio 2022)ieri pomeriggio ha pubblicato su Instagram un post con una serie di foto in lingerie che hanno infiammato il web ed attirato pure un commento di Barù Gaetani. La principessa nella didascalia del post ha scritto “sono il sogno di ogni fotografo” e Barù, ironizzando, le ha suggerito un’altra didascalia: “mi sto rilassando con il mio cane“.ha ovviamente visto il commento e risposto con un generico: “Amore mi manchi!“. Ma ad attirare le attenzioni del post, oltre al commento di Barù, sono state anche le smagliature diche la gieffina ha deciso di non coprire in post produzione. Quando una sua fan gliel’ha fatto notare applaudendo questa decisione, laha commentato: “Grazie Questo è il messaggio che do io, e che diamo tutti noi come famiglia alle ...