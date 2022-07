LIVE – Inghilterra-Spagna 0-1 | quarti di finale Europei femminili 2022 DIRETTA

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ladi, match valevole per idi finali deglidi calcio femminile. Le padrone di casa vogliono continuare con questo passo, dopo la vittoria del girone, ugualmente le spagnole dopo il loro secondo posto. L’obiettivo sarà quello di provare a passare il turno volando in semi. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di mercoledì 20 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNA LA: Earps; Bronze, Bright, Williamson, Daly; Stanway, Walsh; Mead, Kirby, Hemp; White: Panos; Battle, Paredes, Leon, Carmona, ...

