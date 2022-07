LAZIOSound FESTIVAL 2022, a Castello di Santa Severa già sold out le serate con Myss Keta e Margherita Vicario (Di mercoledì 20 luglio 2022) Grande successo per LAZIOSound FESTIVAL 2022, la festa della musica di Regione Lazio, che ha visto andare già sold out le date del 21 e 22 luglio, con ospiti Myss Keta e Margherita Vicario. LAZIOSound FESTIVAL 2022 al Castello di Santa Severa a Santa Marinella: sono già completamente sold out le date del 21 e 22 luglio, con ospiti Myss Keta e Margherita Vicario. Photo Credits: Sara Sabatino via Comunicazione GenerAzioni GiovaniLAZIOSound FESTIVAL 2022: sold out le date con ... Leggi su funweek (Di mercoledì 20 luglio 2022) Grande successo per, la festa della musica di Regione Lazio, che ha visto andare giàout le date del 21 e 22 luglio, con ospitialdiMarinella: sono già completamenteout le date del 21 e 22 luglio, con ospiti. Photo Credits: Sara Sabatino via Comunicazione GenerAzioni Giovaniout le date con ...

Pubblicità

LavoroLazio_com : LAZIOSound Festival, doppio sold out per Myss Keta e Margherita Vicario: due serate per ballare e cantare davanti a… - gianfry70it : RT @PerGiro: #laziosoundfestival #eventicastellodisantasevera LAZIOSound FESTIVAL a Santa Marinella - tusciatimes : 'LAZIOSound Festival', due serate già sold out - - tuttascena1 : Francesco Violani - LAZIOSOUND FESTIVAL, 3^ edizione - FedericoRaponi4 : Francesco Violani - LAZIOSOUND FESTIVAL, 3^ edizione -