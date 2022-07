Pubblicità

sonoViolet : RT @visionaria_io: @_Nico_Piro_ Mio cugino con figlia disabile è passato dal parlare da solo a sbraitare da solo. Mia sorella, insegnante,… - visionaria_io : @_Nico_Piro_ Mio cugino con figlia disabile è passato dal parlare da solo a sbraitare da solo. Mia sorella, insegna… - LesleyannIrvin1 : RT @AnnalisaAntas: - a_saba78 : RT @AnnalisaAntas: - feodi1 : SILVIO BALDINI, LA FOLLIA, LE POLEMICHE, LA FIGLIA DISABILE, L'ANATEMA DELLA SUA EX FIDANZATA E -

leggo.it

Un papà di 86 anni è morto mentre cercava di salvare lacaduta in un canale. Lawrence Casey si è tuffato nel gelido Bude Canal, nel nord della Cornovaglia, dopo che suaJessica, 27enne, aveva perso il controllo della sua carrozzina ...... o un badante che trascura di soccorrere una persona anziana o, caduta a terra con una ... per quanto non facile, aveva consentito al suo nucleo familiare, composto da compagno e da una, ... La figlia disabile perde il controllo della sedia a rotelle e cade in un canale, papà muore per salvarla Un papà di 86 anni è morto mentre cercava di salvare la figlia disabile caduta in un canale. Lawrence Casey si è tuffato nel gelido Bude Canal, nel nord ...Lawrence Casey si è tuffato nel Bude Canal, nel nord della Cornovaglia, per salvare sua figlia 27enne. Jessica è stata salvata da alcuni passanti e portata in ospedale, ma l’anziano è morto poco tempo ...