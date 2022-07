Koulibaly, Tuchel è sicuro: “Jorginho lo aiuterà a farlo quanto prima!” (Di mercoledì 20 luglio 2022) In questa sessione di calciomercato il Napoli ha messo a segno una delle cessioni più dolorose, sia sotto l’aspetto tecnico che sentimentale della sua storia. Gli azzurri, infatti, hanno perso Kalidou Koulibaly che ha raggiunto il suo ex compagno Jorginho al Chelsea. Proprio di questo ha parlato poco fa Thomas Tuchel, allenatore dei Blues, in conferenza stampa. Il senegalese si è unito da poco ai suoi nuovi compagni e si sta preparando per affrontare al meglio la sua prima stagione in Premier League. Napoli Koulibaly (Getty Images) “Jorginho aiuterà Koulibaly a farlo!”: le parole di Tuchel L’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, ha da poco parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Las Vegas. ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 luglio 2022) In questa sessione di calciomercato il Napoli ha messo a segno una delle cessioni più dolorose, sia sotto l’aspetto tecnico che sentimentale della sua storia. Gli azzurri, infatti, hanno perso Kalidouche ha raggiunto il suo ex compagnoal Chelsea. Proprio di questo ha parlato poco fa Thomas, allenatore dei Blues, in conferenza stampa. Il senegalese si è unito da poco ai suoi nuovi compagni e si sta preparando per affrontare al meglio la sua prima stagione in Premier League. Napoli(Getty Images) “!”: le parole diL’allenatore del Chelsea, Thomas, ha da poco parlato in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Las Vegas. ...

