Incendi, vigili del fuoco in azione per domare le fiamme sul Carso e in Versilia. Fiamme anche in Campania (Di mercoledì 20 luglio 2022) La diretta sulla situazione dei roghi che stanno devastando la Penisola. Il fuoco divampa anche in altre zone d'Europa Leggi su repubblica (Di mercoledì 20 luglio 2022) La diretta sulla situdei roghi che stanno devastando la Penisola. Ildivampain altre zone d'Europa

Pubblicità

Riccardi_FVG : ????ORE 11:00 ??E' in corso il vertice del Centro di coordinamento soccorsi (Ccs) in Prefettura a #Gorizia per fare i… - Piergiulio58 : Lo stabilimento della Fincantieri di Monfalcone oggi resterà chiuso per l'emergenza incendi. - sulsitodisimone : Lo stabilimento della Fincantieri di Monfalcone oggi resterà chiuso per l'emergrenza incendi - vinmorgante : RT @TV2000it: ??#Incendi, vigili del fuoco in azione per domare le fiamme sul #Carso e in #toscana In #Versilia 560 ettari bruciati e 500 e… - VincVinciullo : VINCIULLO – Bisogna stabilizzare i Vigili del Fuoco precari per affrontare l’emergenza incendi e per rispettare la… -