**Governo: Gasparri, 'nuovo patto di fiducia significa discontinuità'** (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Un nuovo patto di fiducia non è più quello di prima e se qualcuno si è chiamato fuori, non è che noi vogliamo il nuovo patto di fiducia perchè qualcuno di noi vuole il posto di qualcuno che sta seduto lì: non abbiamo esigenze di posti, ma nuovo patto di fiducia vuol dire discontinuità con un Governo in cui ci sono i ministri che non votano la fiducia a se stessi, quindi sono loro che dovrebbero prendere le carte e dire abbiamo cambiato idea, facciamo un'altra scelta". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, intervenendo nella discussione generale dopo le comunicazioni al Senato del presidente del Consiglio, Mario Draghi. Leggi su iltempo (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - "Undinon è più quello di prima e se qualcuno si è chiamato fuori, non è che noi vogliamo ildiperchè qualcuno di noi vuole il posto di qualcuno che sta seduto lì: non abbiamo esigenze di posti, madivuol direcon un Governo in cui ci sono i ministri che non votano laa se stessi, quindi sono loro che dovrebbero prendere le carte e dire abbiamo cambiato idea, facciamo un'altra scelta". Lo ha affermato il senatore di Forza Italia Maurizio, intervenendo nella discussione generale dopo le comunicazioni al Senato del presidente del Consiglio, Mario Draghi.

Pubblicità

fanpage : 'Noi vogliamo chiarezza, non ci prestiamo alle sceneggiate del Movimento Cinque Stelle e nemmeno lei può farlo', af… - DM_Deluca : Gasparri che parla della necessità di rafforzare la marina militare fa subito governo De Pretis. Bei tempi per la Regia Marina - davidefent : RT @ultimenotizie: 'Un nuovo patto di fiducia vuol dire discontinuità con il governo precedente. Non siamo qui per sapere se a #Casalino ri… - Nihal884 : Gasparri fa un discorso contro il governo e poi Forza Italia vota la fiducia! ?????? Buffoni! #crisidigoverno #DraghiVatteneSUBITO - cavalierebianc5 : RT @ultimenotizie: 'Un nuovo patto di fiducia vuol dire discontinuità con il governo precedente. Non siamo qui per sapere se a #Casalino ri… -