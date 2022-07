Governo: fonti governo, escluso Draghi bis, senza fiducia crisi in mani Capo Stato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Viene escluso un Draghi bis, da fonti di governo vicine al presidente del Consiglio. Se la crisi dovesse precipitare, viene riferito dalle stesse fonti, la 'partita' tornerà nelle mani del Capo dello Stato, poiché l'ex numero uno della Bce è orientato a tenere la linea già espressa in passato, ovvero andare avanti con la stessa maggioranza con un rinnovato patto di fiducia. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Roma, 20 lug. (Adnkronos) - Vieneunbis, dadivicine al presidente del Consiglio. Se ladovesse precipitare, viene riferito dalle stesse, la 'partita' tornerà nelledeldello, poiché l'ex numero uno della Bce è orientato a tenere la linea già espressa in passato, ovvero andare avanti con la stessa maggioranza con un rinnovato patto di

