Gf Vip | Selvaggia Roma è incinta | l’annuncio!

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo Bianca Atzei, anche un ex gieffina ha annunciato di essere: si tratta di. L’ex gieffina ed ex protagonista di Temptation Island ha infatti condiviso un video sul suo profilo Instagram in cui ha immortalato alcune tenere immagini dell’ecografia del suo bebé. La, dunque, è in attesa del suo primo figlio (o figlia) che aspetta dal compagno Luca Tesi. I due fanno coppia da alcuni mesi ed il calciatore del Ladispoli è già papà di un bimbo avuto da una precedente relazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo proviene da Isa e Chia.