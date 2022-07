Crisi di governo, Matteo Renzi: «Andiamo avanti, ma niente polemiche per dieci mesi» – Il video (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il senatore Matteo Renzi è tra i più convinti sostenitori di Mario Draghi e della sua permanenza a palazzo Chigi, anche dopo l’intervento al Senato che sta nuovamente squassando la precedente maggioranza di governo. «Draghi ha detto le cose che doveva dire, ora basta con questo giochino è il momento di essere seri» – dice ad Open – «Noi vogliamo un governo e vogliamo il governo Draghi. Se fai un accordo per dieci mesi lo reggi, non è per l’eternità». Foto in evidenza: Ansa Montaggio video: Vincenzo Monaco su Open Leggi anche: Renzi annuncia manifestazioni pro-Draghi: «Sì allo statista, no allo stagista Conte» Crisi di governo, Renzi: «O Draghi fa il bis alle sue ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il senatoreè tra i più convinti sostenitori di Mario Draghi e della sua permanenza a palazzo Chigi, anche dopo l’intervento al Senato che sta nuovamente squassando la precedente maggioranza di. «Draghi ha detto le cose che doveva dire, ora basta con questo giochino è il momento di essere seri» – dice ad Open – «Noi vogliamo une vogliamo ilDraghi. Se fai un accordo perlo reggi, non è per l’eternità». Foto in evidenza: Ansa Montaggio: Vincenzo Monaco su Open Leggi anche:annuncia manifestazioni pro-Draghi: «Sì allo statista, no allo stagista Conte»di: «O Draghi fa il bis alle sue ...

