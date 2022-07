Bakayoko fermato dalla polizia, il calciatore: 'Gli agenti ci hanno messo in pericolo' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Bakayoko , giocatore del Milan , replicato dopo quanto accaduto a Milano, dove gli agenti della polizia l'hanno fermato per un controllo . 'Il problema non è l'errore ma la metodologia utilizzata. Mi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 luglio 2022), giocatore del Milan , replicato dopo quanto accaduto a Milano, dove glidellal'per un controllo . 'Il problema non è l'errore ma la metodologia utilizzata. Mi ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? Il milanista #Bakayoko fermato, polizia con la pistola spianata. Un agente spiega: 'Forse non sapete come vanno q… - ilpost : Il calciatore del Milan Tiémoué #Bakayoko è stato fermato dalla polizia mentre si trovava sulla sua auto in centro… - captblicero : La profilazione razziale in Italia è uno dei tanti bracci armati del razzismo istituzionale, che non risparmia nemm… - simofons : Il 3 luglio 2022 Tiémoué Bakayoko è stato fermato dalla polizia, con la pistola puntata ad altezza uomo, che stava… - AlfredoFava70 : Quante storie per un calciatore famoso fermato dalla PS perché viaggiava in un suv segnalato con persone pericolose… -