Andria | accoglienza | affitto di appartamenti ad extracomunitari | l’impegno del sacerdote Dall' esclusione all' inclusione

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Di Martino Abbracciavento: Parte da, con tre principi: ordine, accompagnamento e manutenzione, la rivoluzione del sistema didei migranti. Il progetto denominato “all’”, che sta di fatto rivoluzionando il sistema didei migranti ad, è ad opera di don Geremia Acri,della diocesi die responsabile della Casa diSanta Maria Goretti. Il progetto nasce infatti presso l’Ufficio Migrantes della Diocesi di, del quale don Acri è responsabile, in collaborazione con la Rete No Cap, l’Azienda Agricola Cantatore di Ruvo di Puglia e la Comunità Migrantesliberi, e ha come obiettivo quello di affittare a centinaia di ...

Pubblicità

lore_bi : RT @MediasetTgcom24: Accoglienza, la rivoluzione di Don Geremia: 'Ad Andria ora si affittano case solo ai migranti' #andria - necvinecdolo : RT @MediasetTgcom24: Accoglienza, la rivoluzione di Don Geremia: 'Ad Andria ora si affittano case solo ai migranti' #andria - paolagiglio61 : RT @No_Cap_: Lui è Don @gerryacri . È il #prete che sta rivoluzionato il sistema di accoglienza ad Andria e non solo. È riuscito a fare af… - Stebox2 : RT @MediasetTgcom24: Accoglienza, la rivoluzione di Don Geremia: 'Ad Andria ora si affittano case solo ai migranti' #andria - CavalloliberoZ : RT @ImolaOggi: Accoglienza, Don Geremia: 'Ad Andria ora si affittano case solo ai migranti' Sarebbe un progetto 'antirazzista' ?? https://t… -

Il progetto denominato 'Dall'esclusione all'inclusione', che sta di fatto rivoluzionando il sistema didei migranti ad, è ad opera di don Geremia Acri, sacerdote della diocesi di ..."L'agriturismo ha aumentato la disponibilità dituristica, offrendo una lettura ...135 85 85 169 Taranto 91 68 60 41 94 Brindisi 121 93 62 53 125 Lecce 371 248 151 175 396 Barletta -...Il modello di accoglienza migranti predisposto da don Acri è qualcosa di "utopistico e inedito in un Paese come l'Italia".Il modello proposto in Puglia dal sacerdote prende piede. "Qualcosa di inedito e utopistico in Italia", commenta Yvan Sagnet, presidente dell'Associazione No Cap ...