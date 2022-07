Anche la Germania colpita dalla siccità: alcuni Comuni devono limitare l’uso di acqua. Clima, inquinamento e industria: quali sono le cause (Di mercoledì 20 luglio 2022) Anche la Germania combatte con la scarsità d’acqua. La situazione è sempre più drammatica: i periodi di siccità sono più lunghi, l’agricoltura e l’industria si contendono le fonti idriche con la cittadinanza. Già un anno fa il presidente dell’Ufficio federale tedesco per la difesa della popolazione e aiuti nelle catastrofi (BBK), Armin Schuster, aveva suggerito un impiego prudente dell’acqua dopo che in estate diverse località erano rimaste a secco. L’acqua potabile viene ricavata nella Repubblica Federale tedesca per il 62% da fonti freatiche, per il 30% da fonti superficiali e per l’8% da sorgenti, ma le percentuali sono diverse a seconda delle regioni. Così in Assia, Renania Palatinato e Saarland per il 72% fino al 100% si preleva ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022)lacombatte con la scarsità d’. La situazione è sempre più drammatica: i periodi dipiù lunghi, l’agricoltura e l’si contendono le fonti idriche con la cittadinanza. Già un anno fa il presidente dell’Ufficio federale tedesco per la difesa della popolazione e aiuti nelle catastrofi (BBK), Armin Schuster, aveva suggerito un impiego prudente dell’dopo che in estate diverse località erano rimaste a secco. L’potabile viene ricavata nella Repubblica Federale tedesca per il 62% da fonti freatiche, per il 30% da fonti superficiali e per l’8% da sorgenti, ma le percentualidiverse a seconda delle regioni. Così in Assia, Renania Palatinato e Saarland per il 72% fino al 100% si preleva ...

