Ultime Notizie – Crisi governo, Fi-Lega-Udc: “Draghi non può gestire crisi solo con Pd e M5S” (Di martedì 19 luglio 2022) “Incredulità del centrodestra di governo, che si sta confrontando a Villa Grande, per le provocazioni del Pd: il premier non può gestire una crisi così complessa confrontandosi solo con il campo largo di Pd e 5 Stelle, a maggior ragione dopo una crisi causata dallo strappo di Giuseppe Conte e dalle provocazioni del Partito democratico”. E’ quanto riferiscono fonti del centrodestra di governo mentre è ancora in corso il vertice tra Fi Lega e Udc-Ndc a ‘Villa Grande’. Questa mattina Draghi ha incontrato Enrico Letta a palazzo Chigi. L’incontro di stamattina, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, è avvenuto a seguito di una richiesta del segretario del Pd. E’ stato il ‘Foglio’ ad ‘avvistare’ il segretario del Pd dalle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 19 luglio 2022) “Incredulità del centrodestra di, che si sta confrontando a Villa Grande, per le provocazioni del Pd: il premier non puòunacosì complessa confrontandosicon il campo largo di Pd e 5 Stelle, a maggior ragione dopo unacausata dallo strappo di Giuseppe Conte e dalle provocazioni del Partito democratico”. E’ quanto riferiscono fonti del centrodestra dimentre è ancora in corso il vertice tra Fie Udc-Ndc a ‘Villa Grande’. Questa mattinaha incontrato Enrico Letta a palazzo Chigi. L’incontro di stamattina, sottolineano fonti di Palazzo Chigi, è avvenuto a seguito di una richiesta del segretario del Pd. E’ stato il ‘Foglio’ ad ‘avvistare’ il segretario del Pd dalle ...

