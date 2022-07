(Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Ad oggi vi è un mancato recepimento, da parteregione, dell’accordo stato regioni sulle linee di indirizzo nazionali sul Triage Intraospedaliero, sull’OBI e sullo sviluppo del piano di gestione deldei– dichiara la consigliera Maria, del gruppo misto – ho presentato un’in Regione. Vi è un costantedeiin Regione: dall’ospedale Pellegrini al Cotugno, dall’ospedale del Mare in carenza di personale, per cui abbiamo già chiesto un’audizione il 16/03/2022, al Cardarelli dove nei mesi scorsi ilè stato finanche ...

Pubblicità

anteprima24 : ** Sovraffollamento dei Pronto Soccorso in #Campania, interrogazione della Muscarà ** - GDS_it : Poco personale e molti disagi al #prontosoccorso del Sant'Antonio Abate di Trapani. Nella struttura l’organico è nu… - giuliafederico8 : RT @RosaniFlavia: Quando non avremo più strutture ospedaliere fatiscenti, sovraffollamento dei pronto soccorso, e le cure mediche saranno g… - GiuseppBlasi : @lana53440443 @Jo_C24Gianna @marchetti_katia @MangelaVilo @Il_Picconatore @marydramaa Ma anche io ne conosco oneste… - Hintrige : @Rhaegar94 @alexseg87 @_carloneri_ @matteosalvinimi Mandando i detenuti stranieri nelle carceri dei loro loro paesi… -

anteprima24.it

... a causa della gravità delle condizioni sostavano nell'area deputata alla gestionepazienti ... Una situazione difficilissima, caratterizzata daldelle stanze, con due - tre pazienti ...Con tutti i rischi connessi per lo stato di salutepazienti". Per il NurSind, è il momento che ... cioè un reparto di alto livello specialistico: in caso dideve essere prevista la ... Sovraffollamento dei Pronto Soccorso in Campania, interrogazione della Muscarà Situazione insostenibile al pronto soccorso di Careggi: la denuncia arriva dalla segreteria aziendale del NurSind, il sindacato delle professioni ...Nuove scene di guerriglia carceraria in Ecuador, almeno 13 i morti accertati dopo gli scontri causati dal sovraffollamento.