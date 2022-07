Sampdoria | previsti nuovi contatti con il Tottenham per Bryan Gil

Pubblicità

Commenta per primo In casa, c'è una questione di mercato molto delicata da sviluppare con attenzione. La questione ...5 milioni di euro , invece che i 4inizialmente, in modo tale da ...... prima di lasciare la Germania nel 2018 per vestire la maglia della, dove ottiene fin da ... Malgrado la pioggia si sono svolti regolarmente i due collegamentidalla scaletta dello ... Bryan Gil Sampdoria, contatti con il Tottenham: si lavora al prestito Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Sono ore calde per il mercato della Juventus. Come riferito da Gianluca Di Marzio, in giornata è prevista la chiusura dell'operazione Pjaca-Sampdoria.