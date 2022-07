Roma, arriva ‘Stranger Things: The Experience – Libera il Tuo Potere’. Fan in delirio per l’evento esclusivo (Di martedì 19 luglio 2022) Netflix e Fever, il portale che propone contenuti sul cosa fare in diverse città, insieme per un’esperienza unica per tutti i fan della popolare serie Stranger Things. Di cosa di tratta? Un percorso a tema immersivo a 360° per calarsi nelle tetre atmosfere della serie che si preannuncia a dir poco memorabile. Cos’è Stranger Things: The Experience – Libera il Tuo Potere In sostanza l’attività/evento permetterà ai fan di Stranger Things di toccare da vicino e con mano l’universo della serie. Sarà possibile, come riportato sul sito di Fever, “camminare attraverso set iconici che ti catapulteranno nel mondo di Hawkins, incontrare i tuoi personaggi preferiti e rivivere le scene cult“. Non solo. Sarà possibile anche cimentarsi “in una caccia ai segreti nascosti” e “vivere un’emozionante avventura nei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022) Netflix e Fever, il portale che propone contenuti sul cosa fare in diverse città, insieme per un’esperienza unica per tutti i fan della popolare serie Stranger. Di cosa di tratta? Un percorso a tema immersivo a 360° per calarsi nelle tetre atmosfere della serie che si preannuncia a dir poco memorabile. Cos’è Stranger: Theil Tuo Potere In sostanza l’attività/evento permetterà ai fan di Strangerdi toccare da vicino e con mano l’universo della serie. Sarà possibile, come riportato sul sito di Fever, “camminare attraverso set iconici che ti catapulteranno nel mondo di Hawkins, incontrare i tuoi personaggi preferiti e rivivere le scene cult“. Non solo. Sarà possibile anche cimentarsi “in una caccia ai segreti nascosti” e “vivere un’emozionante avventura nei ...

