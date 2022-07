Pjaca Sampdoria, oggi si può chiudere. Ecco l’offerta di ingaggio (Di martedì 19 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: oggi si può chiudere per l’arrivo di Marko Pjaca in blucerchiato. I dettagli dell’offerta La Sampdoria è ormai a un passo dall’acquisto di Marko Pjaca. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, oggi ci sarà l’incontro decisivo tra il club blucerchiato e la Juventus per limare i dettagli e chiudere quindi l’operazione. L’attaccante croato, reduce dall’esperienza in prestito al Torino, dovrebbe firmare un contratto triennale con i blucerchiati, arrivando a Ponte di Legno nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Calciomercatosi puòper l’arrivo di Markoin blucerchiato. I dettagli delLaè ormai a un passo dall’acquisto di Marko. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio,ci sarà l’incontro decisivo tra il club blucerchiato e la Juventus per limare i dettagli equindi l’operazione. L’attaccante croato, reduce dall’esperienza in prestito al Torino, dovrebbe firmare un contratto triennale con i blucerchiati, arrivando a Ponte di Legno nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

