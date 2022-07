Nel Regno Unito è caldo record, con 39,1 gradi (Di martedì 19 luglio 2022) Temperature record si registrano oggi nel Regno Unito con 39,1 gradi, stando all'agenzia meteo britannica. La temperatura di 39,1 gradi è la più alta di sempre, registrata a Charlwood, nel Surrey, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Temperaturesi registrano oggi nelcon 39,1, stando all'agenzia meteo britannica. La temperatura di 39,1è la più alta di sempre, registrata a Charlwood, nel Surrey, ...

Pubblicità

Tg3web : Emergenza climatica nel Regno Unito. A Londra scuole chiuse, disagi nei trasporti e l'invito a lavorare da casa. - WRicciardi : i primi risultati del long covid nel Regno Unito a causa della scriteriata politica del governo, sempre più numeros… - chiccomassetti : RT @MMmarco0: Evento storico senza precedenti nel Regno Unito. Per la prima volta, nella storia contemporanea e da quando esistono le rilev… - De_Treias : RT @MMmarco0: Evento storico senza precedenti nel Regno Unito. Per la prima volta, nella storia contemporanea e da quando esistono le rilev… - MMmarco0 : Evento storico senza precedenti nel Regno Unito. Per la prima volta, nella storia contemporanea e da quando esiston… -