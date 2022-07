LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: Arianna Errigo medaglia d’argento, oro per Thibus (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI Mondiali DI Scherma 19:29 Dopo il bronzo conquistato da Rossella Fiamingo, la Scherma italiana arricchisce dunque il proprio bottino di questi Mondiali con l’argento di Arianna Errigo. Tra pochi minuti via all’ultimo match giornaliero. Spazio infatti alla finale per l’oro della spada maschile tra il francese Romain Cannone ed il giapponese Kazuyasu Minobe. 10-15 Finisce qui. Ysaora Thibus si laurea campionessa del mondo per la prima volta in carriera dopo la finale persa nel 2018. medaglia d’argento per Arianna Errigo, che non completa la splendida cavalcata odierna ma può essere comunque soddisfatta. 10-14 A ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDI19:29 Dopo il bronzo conquistato da Rossella Fiamingo, laitaliana arricchisce dunque il proprio bottino di questicon l’argento di. Tra pochi minuti via all’ultimo match giornaliero. Spazio infatti alla finale per l’oro della spada maschile tra il francese Romain Cannone ed il giapponese Kazuyasu Minobe. 10-15 Finisce qui. Ysaorasi laurea campionessa del mondo per la prima volta in carriera dopo la finale persa nel 2018.per, che non completa la splendida cavalcata odierna ma può essere comunque soddisfatta. 10-14 A ...

Eurosport_IT : Arianna Errigo in finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee del fioretto femminile! ?????? Segui la gara LIVE su… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: Arianna Errigo in finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee del fioretto femminile! ?????? Segui la gara LIVE su @discoveryplu… - flazia24 : RT @Eurosport_IT: Arianna Errigo in finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee del fioretto femminile! ?????? Segui la gara LIVE su @discoveryplu… - usatoscherma : RT @Eurosport_IT: Arianna Errigo in finaleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee del fioretto femminile! ?????? Segui la gara LIVE su @discoveryplu… - usatoscherma : RT @Eurosport_IT: Arianna Errigo affronterà la francese Ysaora Thibus nella finale del fioretto femminile! ???? Segui la sfida LIVE dalle 19… -