LIVE Nardi-Carreno Busta 2-6 1-6, ATP Amburgo in DIRETTA: lo spagnolo è più forte e vola al secondo turno! Rimandata la prima vittoria dell’azzurro (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.32 Troppo Pablo Carreno Busta per Luca Nardi che deve rimandare ancora la prima vittoria a LIVEllo ATP. Lo spagnolo vince 6-2 6-1 in appena sessantatré minuti di gioco e vola al secondo turno contro Alex Molcan. Il campione in carica ha piazzato cinque break in totale grazie a uno stato di forma superiore rispetto al giovane azzurro che pur provandoci, deve lavorare ancora tanto in termini di continuità nel match. FINE secondo SET 1-6 GAME SET AND MATCH PABLO Carreno Busta 40-AD MATCH POINT Carreno Busta 40-40 Si torna in parità. 40-30 PASSANTE DI DIRITTO DI ... Leggi su oasport (Di martedì 19 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.32 Troppo Pabloper Lucache deve rimandare ancora lallo ATP. Lovince 6-2 6-1 in appena sessantatré minuti di gioco ealturno contro Alex Molcan. Il campione in carica ha piazzato cinque break in totale grazie a uno stato di forma superiore rispetto al giovane azzurro che pur provandoci, deve lavorare ancora tanto in termini di continuità nel match. FINESET 1-6 GAME SET AND MATCH PABLO40-AD MATCH POINT40-40 Si torna in parità. 40-30 PASSANTE DI DIRITTO DI ...

