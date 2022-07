Inler consiglia il Napoli: 'Kim è un leone, va preso subito' (Di martedì 19 luglio 2022) In casa Napoli il casting per il dopo Koulibaly è ancora apertissimo e vede Kim Min - Jae tra i profili più apprezzati da società e allenatore. Poche ore dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 luglio 2022) In casail casting per il dopo Koulibaly è ancora apertissimo e vede Kim Min - Jae tra i profili più apprezzati da società e allenatore. Poche ore dopo la cessione di Koulibaly al Chelsea ...

