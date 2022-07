Higuain: «50 milioni per Lewandowski? Con quella cifra…» (Di martedì 19 luglio 2022) L’attaccante dell’Inter Miami Higuain ha commentato l’acquisto di Lewandowski per 50 milioni da parte del Barcellona Gonzalo Higuain, ex attaccante di Napoli e Juventus attualmente all’Inter Miami, in una intervista a Catalunya Radio ha commentato l’acquisto di Robert Lewandowski per 50 milioni da parte del Barcellona. IL COMMENTO – «Scusa l’ignoranza. Il Barcellona l’ha preso gratis vero? Uff… 50 milioni. Sicuramente deve valerli per spendere tale somma. Quando io venni preso dal Real Madrid, per quella somma dovevi essere un giocatore fantastico. Certo i tempi sono cambiati e ora 50 milioni non sono nulla tra arabi e inflazione. Sicuramente Lewandowski è fantastico, ha vinto la Champions League due anni fa, ha ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) L’attaccante dell’Inter Miamiha commentato l’acquisto diper 50da parte del Barcellona Gonzalo, ex attaccante di Napoli e Juventus attualmente all’Inter Miami, in una intervista a Catalunya Radio ha commentato l’acquisto di Robertper 50da parte del Barcellona. IL COMMENTO – «Scusa l’ignoranza. Il Barcellona l’ha preso gratis vero? Uff… 50. Sicuramente deve valerli per spendere tale somma. Quando io venni preso dal Real Madrid, persomma dovevi essere un giocatore fantastico. Certo i tempi sono cambiati e ora 50non sono nulla tra arabi e inflazione. Sicuramenteè fantastico, ha vinto la Champions League due anni fa, ha ...

