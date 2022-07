Giuseppe Conte ricoverato al Gemelli per una intossicazione alimentare (Di martedì 19 luglio 2022) Le beghe interne al partito, le tensioni nel Governo, la fiducia tolta a Draghi e le frecciatine con l’ex collega Di Maio non sono abbastanza: ora, a colpire e a dare guai a Giuseppe Conte ci si mette pure il mal di pancia. Conte ”intossicato” da politica e cibo Sono giorni di tensione che probabilmente raggiungeranno il culmine nella giornata di domani, quando Draghi dovrà decidere cosa fare della sua vita e del suo Governo, ”costretto” da Mattarella a rinviare le dimissioni. Ma tra un dibattito e l’altro, scappano anche le cene e, in questo caso, le intossicazioni alimentari. Leggi anche: Giuseppe Conte: chi è, età, altezza, carriera, moglie, M5S, figli, fidanzata, origini, famiglia, news, curiosità, Instagram Ricovero al Gemelli di Roma In base a quanto riferisce Il Foglio, infatti, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 luglio 2022) Le beghe interne al partito, le tensioni nel Governo, la fiducia tolta a Draghi e le frecciatine con l’ex collega Di Maio non sono abbastanza: ora, a colpire e a dare guai aci si mette pure il mal di pancia.”intossicato” da politica e cibo Sono giorni di tensione che probabilmente raggiungeranno il culmine nella giornata di domani, quando Draghi dovrà decidere cosa fare della sua vita e del suo Governo, ”costretto” da Mattarella a rinviare le dimissioni. Ma tra un dibattito e l’altro, scappano anche le cene e, in questo caso, le intossicazioni alimentari. Leggi anche:: chi è, età, altezza, carriera, moglie, M5S, figli, fidanzata, origini, famiglia, news, curiosità, Instagram Ricovero aldi Roma In base a quanto riferisce Il Foglio, infatti, ...

Pubblicità

fattoquotidiano : M5s, Giuseppe Conte è stato ricoverato per una notte all’Ospedale Gemelli: “Intossicazione alimentare” - gabrieligm : Simpatica questa cosa che l’Istituto di Cultura e Lingua Russa a Roma ha sede allo stesso indirizzo dell’avvocato Giuseppe Conte. - AnnalisaChirico : ++DATEinROSSO++ 20 luglio: Draghi alle Camere. 21 luglio: sapremo se Nord Stream1 continuerà a pompare gas. In caso… - paolocristallo : RT @Virus1979C: (va beh, non pensiamo male..) Una notte al Gemelli per Giuseppe #Conte, sospetta intossicazione alimentare. - BarilliElena : RT @Moonlightshad1: Finita l’era del ‘bibitaro’ inizia quella dello ‘stagista’. Giuseppe Conte è un giurista, accademico, avvocato, profess… -