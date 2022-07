De Luca e la crisi: “Ci fa fare figura da disturbati mentali. L’appello a Draghi? Fatto a voce” (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Non ho firmato niente, L’appello l’ho Fatto a voce. Se volete vado dal notaio e firmo pure io“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo ai cronisti che chiedevano se avesse firmato L’appello promosso da sindaci e presidenti di Regione in cui si chiede al Presidente del Consiglio Draghi, di proseguire nell’azione di governo. Rispetto alla possibile crisi di governo, De Luca ha affermato: ”Onestamente di questa crisi di governo, prodotta in questi termini, in Europa e nel mondo non ha capito niente nessuno. Il Governo ha avuto la fiducia e il Presidente del Consiglio si dimette. E’ chiaro che facciamo la figura dei disturbati ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 19 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto “Non ho firmato niente,l’ho. Se volete vado dal notaio e firmo pure io“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, rispondendo ai cronisti che chiedevano se avesse firmatopromosso da sindaci e presidenti di Regione in cui si chiede al Presidente del Consiglio, di proseguire nell’azione di governo. Rispetto alla possibiledi governo, Deha affermato: ”Onestamente di questadi governo, prodotta in questi termini, in Europa e nel mondo non ha capito niente nessuno. Il Governo ha avuto la fiducia e il Presidente del Consiglio si dimette. E’ chiaro che facciamo ladei...

Pubblicità

infoitcultura : Crisi governo, De Luca: “Facciamo figura dei disturbati mentali” - zazoomblog : De Luca crisi ci fa fare figura da disturbati mentali - #crisi #figura #disturbati #mentali - anteprima24 : ** De Luca e la #Crisi: 'Ci fa fare figura da disturbati mentali. L'appello a #Draghi? Fatto a voce' **… - adrianomeisss : De Luca (Campania): 'Di questa crisi di governo, in Europa e nel mondo, non ha capito niente nessuno. Il governo ha… - Luca_Gabbi : Prrmo step: spegnere completamente l'illuminazione esterna, la notte è fatta per essere buia!! -