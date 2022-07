Caldo record in Italia, nessuna tregua. Gli esperti: “Le temperature saliranno ancora” (Di martedì 19 luglio 2022) Quanto durerà il Caldo di questi giorni? Il picco non è ancora passato. Nonostante lo tsnunami di calore che ha investito il Belpaese fino a oggi, la situazione Caldo è destinata a peggiorare ulteriormente da giovedì. Attesa una nuova massa d’aria rovente che abbraccerà tutto il bacino Mediterraneo da ovest a est entro il weekend. Da domani (mercoledì) in alcune zone centrali tirreniche tra Toscana, Umbria e Lazio si dovrebbero registrare temperature di circa 39/40°C ma saranno casi isolati. Nel resto della penisola, scrive il Messaggero, ci si dovrebbe mantenere generalmente al di sotto dei 35/36°C. Da giovedì le temperature prossime ai 40°C interesseranno le zone interne della Sardegna, la costa tirrenica e le città della Val Padana. Entro il weekend e, probabilmente fino a lunedì e martedì, si ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Quanto durerà ildi questi giorni? Il picco non èpassato. Nonostante lo tsnunami di calore che ha investito il Belpaese fino a oggi, la situazioneè destinata a peggiorare ulteriormente da giovedì. Attesa una nuova massa d’aria rovente che abbraccerà tutto il bacino Mediterraneo da ovest a est entro il weekend. Da domani (mercoledì) in alcune zone centrali tirreniche tra Toscana, Umbria e Lazio si dovrebbero registraredi circa 39/40°C ma saranno casi isolati. Nel resto della penisola, scrive il Messaggero, ci si dovrebbe mantenere generalmente al di sotto dei 35/36°C. Da giovedì leprossime ai 40°C interesseranno le zone interne della Sardegna, la costa tirrenica e le città della Val Padana. Entro il weekend e, probabilmente fino a lunedì e martedì, si ...

