Anziani disidratati | è allarme caldo Scatta l' assalto al pronto soccorso - Cronaca - lanazione it

(Di martedì 19 luglio 2022) Momento delicato per gliche hanno maggiori rischi per la loro salute Per approfondire : Articolo :da incubo in Toscana, quando finisce? Inferno a Firenze: che settimana ci aspetta ...

Pubblicità

LA NAZIONE

Che fare quindi "Bere è importante per tutti " continua Giannasi " ma diventa essenziale per gli, che conservano nel proprio organismo meno acqua e che, spesso, sentono meno lo stimolo della ...... daglie sofferenti ai più giovani colti da colpi di calore, cali di pressione, svenimenti improvvisi. Passando ai lavoratori, che sono costretti ad attività faticose, magari all'... Anziani disidratati, è allarme caldo. Scatta l’assalto al pronto soccorso Covid e temperature alle stelle: nel weekend molti over 80 hanno affollato le sale d’attesa Giannasi: "E’ essenziale bere dopo una certa età, quando l’organismo conserva meno acqua" ...Il caldo picchia duro in tutta l’Umbria e sempre più anziani finiscono in ospedale disidratati. I pronto soccorso di tutta la regione sono chiamati a un super lavoro ma la situazione è ancora gestibil ...