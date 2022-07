Accelerata per Kim, altro blitz a Istanbul: chiusura vicina (Di martedì 19 luglio 2022) Corriere della Sera – . Kim Min-jae è sempre più vicino al Napoli. Spalletti ha individuato il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 19 luglio 2022) Corriere della Sera – . Kim Min-jae è sempre più vicino al Napoli. Spalletti ha individuato il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

mirkocalemme : La #Roma è in pole per #Senesi: trattativa in corso col giocatore e col #Feyenoord. Accelerata possibile nei prossi… - sportface2016 : #Roma, Gazzetta: accelerata per #Dybala, #Mourinho telefona all’argentino - Gazzetta_it : Chelsea, accelerata per Koulibaly: offerti 40 milioni al Napoli #Calciomercato - LeviAck8_ : RT @FootballAndDre1: E se la Juve con questa accelerata per Bremer volesse spingere Skriniar al psg per poi prendere Kimpembe?!?! Un film… - FootballAndDre1 : E se la Juve con questa accelerata per Bremer volesse spingere Skriniar al psg per poi prendere Kimpembe?!?! Un film praticamente ?? -