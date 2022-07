Willi Weber: «Schumacher era come un figlio. Sua moglie e Jean Todt mi hanno emarginato» (Di lunedì 18 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Willi Weber. Ha 80 anni, è stato per una vita il manager di Michael Schumacher. Ha scritto un libro, “Benzina nel sangue”, in cui racconta la storia della sua amicizia. Schumacher lo conobbe a Salisburgo: «Allora avevo un team di Formula3, WTS, il più vincente. Tutti volevano correre con me, ma servivano un mucchio di soldi. Dopo la F.3 quel giorno c’era la gara di Formula Ford e vidi questo pilota. Fu uno shock. Mai visto nessuno così. Di solito i piloti si fanno portare dalla macchina, Michael le faceva fare quello che voleva! Pensai: ho bisogno di questo ragazzo. Nelle mie fantasie era come aver visto un principe, l’eroe di un’opera di Wagner. Ho fatto di tutto per averlo, ma naturalmente gli ho nascosto quasi tutto. E quando ha scoperto che l’avrei ingaggiato ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport intervista. Ha 80 anni, è stato per una vita il manager di Michael. Ha scritto un libro, “Benzina nel sangue”, in cui racconta la storia della sua amicizia.lo conobbe a Salisburgo: «Allora avevo un team di Formula3, WTS, il più vincente. Tutti volevano correre con me, ma servivano un mucchio di soldi. Dopo la F.3 quel giorno c’era la gara di Formula Ford e vidi questo pilota. Fu uno shock. Mai visto nessuno così. Di solito i piloti si fanno portare dalla macchina, Michael le faceva fare quello che voleva! Pensai: ho bisogno di questo ragazzo. Nelle mie fantasie eraaver visto un principe, l’eroe di un’opera di Wagner. Ho fatto di tutto per averlo, ma naturalmente gli ho nascosto quasi tutto. E quando ha scoperto che l’avrei ingaggiato ...

Pubblicità

napolista : Willi Weber: «#Schumacher era come un figlio. Sua moglie e Jean Todt mi hanno emarginato» L’ex manager del pilota… - uzapelloni : Willi Weber attacca il mito Schumacher e si chiede “Perché non posso vederlo?” - AndreaEttori : Willi Weber duro contro la figlia #Schumacher e Todt oggi sulla @Gazzetta_it #F1 - unilibro : Will Weber è stato il manager di #michaelschumacher per vent'anni. Lo scoprì, lo promosse e lo fece diventare un ca… - gdstwits : Willi Weber: “Benzina nel sangue” -