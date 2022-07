Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo, 1070 contagi e 2 morti: bollettino 18 luglio (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono 1070 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 18 luglio, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 477147. Lo riferisce il bollettino con i dati della Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di un 94enne della provincia di Chieti, mentre l’altro risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solo oggi dalla Asl) e sale a 3417. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 426728 dimessi/guariti (+1101 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 47002 (-33 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Di questi, 274 pazienti (+12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 18 luglio 2022) Sonoi nuovida coronavirus registrati, 18, in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 477147. Lo riferisce ilcon i dati della Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi (si tratta di un 94enne della provincia di Chieti, mentre l’altro risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato solodalla Asl) e sale a 3417. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 426728 dimessi/guariti (+1101 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 47002 (-33 rispetto a ieri). Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Di questi, 274 pazienti (+12 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (+2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i ...

SkyTG24 : 'Vi ringrazio per il vostro lavoro, i tanti risultati conseguiti. Dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Capello: “E’ stato un ottimo acquisto” - NapoliCM : ???? Deulofeu Napoli, accordo totale! Tutte le cifre dell'operazione ??? - TuttoASRoma : PAROLA DI EX Sabatini: “Dybala è un colpo magistrale” -