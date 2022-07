The Boys, Eric Kripke contro gli autori che paragonano i loro show a film di 10 ore: "Fottetevi" (Di lunedì 18 luglio 2022) L'autore di The Boys, Eric Kripke, critica l'approccio cinematografico degli autori di serie tv che lavorano per lo streaming annoiando il pubblico con la mancanza di azione. Il successo della terza stagione di The Boys ha spinto il suo creatore Eric Kripke a dire la sua sull'attuale panoramata seriale e sull'universo dello streaming. L'autore se la prende in particolare coi colleghi che paragonano le loro serie tv a film di 10 ore. In un'intervista con Vulture, Eric Kripke ha commentato lo stato attuale della televisione in streaming, sottolineando come molti registi che fanno il salto sulla piattaforma multimediale non riescano a comprendere la funzionalità di un format di un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 18 luglio 2022) L'autore di The, critica l'approccio cinematografico deglidi serie tv che lavorano per lo streaming annoiando il pubblico con la mancanza di azione. Il successo della terza stagione di Theha spinto il suo creatorea dire la sua sull'attuale panoramata seriale e sull'universo dello streaming. L'autore se la prende in particolare coi colleghi cheleserie tv adi 10 ore. In un'intervista con Vulture,ha commentato lo stato attuale della televisione in streaming, sottolineando come molti registi che fanno il salto sulla piattaforma multimediale non riescano a comprendere la funzionalità di un format di un ...

Pubblicità

andr3_21 : RT @walloppodcast: ??NUOVA PUNTATA?? Abbiamo il piacere di ospitare @gio_prankster, che ci rende persone migliori ma più litigiose. ?? Seve… - AmazonHelp : @OriginalZazzy Ciao, stai riscontrando qualche inconveniente con la visione di The Boys? -Daniela - GiadaLexy : 'Vivere liberi significa sempre perdere qualcosa' (Boys Run the Riot di Keito Gaku) #quote #citazione #BoysRunTheRiot #KeitoGaku - vox2box : RT @walloppodcast: ??NUOVA PUNTATA?? Abbiamo il piacere di ospitare @gio_prankster, che ci rende persone migliori ma più litigiose. ?? Seve… - MallardGio : @prokofiev95 @radiosilvana La signora si è confusa col Temp V di The Boys -