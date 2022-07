“Sono autistico e ne vado fiero” | il messaggio di Dante Belisari dal palco con il papà Elio | VIDEO

(Di lunedì 18 luglio 2022) Dovrebbe essere scontato. Dovrebbe essere superfluo anche solo ricordarlo. Ma, troppo spesso, ci si trova di fronte a insulti e giudizi veementi e di pessimo gusto nei confronti delle persone autistiche. Per questo motivo illanciato da, 12enne figlio di, daldi Bergamo assume una valenza e una potenza di gran rilievo. Perché lui, con gran coraggio, ha preso il microfono in mano e con poche parole ha ribadito un concetto che dovrebbe essere inciso nelle menti di tutte le persone: “Rispettate le persone autistiche”.sale sulcon il padre e lancia unsull’autismoè salito suldi Bergamo, nel corso di ...

'Il mio nome è Dante, il cognome è Belisari ma, vabbè, a nessuno interessa, e sì,e ne vado fiero', ha annunciato davanti a tutti. 'Godetevi lo spettacolo, vi lascio in pace, ma ...Dante, il figlio di Elio Belisari, cioè il leader di Elio e le storie tese, è salito sul palco e ha detto: "e ne vado fiero". Dante ha 12 anni ma ha affrontato da vero figlio d'arte la folla che si è riunita sabato 16 luglio all'Arena Fiera di Bergamo per il "Concertozzo" della band del padre,...