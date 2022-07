(Di lunedì 18 luglio 2022) . La conduttrice di Mediaset l’ha raccontata sul suo profilo Instagram In questa torrida estate il volto di riferimento di Pomeriggio Cinque si sta rilassando in vacanza, in compagnia di alcuni amici. Proprio in una delle ultime sere, però, qualcosa è andato storto. Dopo una L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

CarloCalenda : Dicasi proposta un’idea elaborata attraverso il “come” e possibilmente corredata dal quanto costa e dove trovo i so… - AndreaVenanzoni : Trovo sempre nuove conferme alla mia idea secondo cui non c’è assolutamente nulla di umano e nulla di veramente att… - borghi_claudio : @iacopo_melio Bene la modifica del post, soprattutto per quanto riguarda la stupefacente sua 'diagnosi'. Trovo insp… - leonardogumi : Perdere sia #Dybala che #Bremer lo ritengo un grave danno, ma solo a livello di immagine. La squadra è forte, ha bi… - Margher81933300 : RT @strange_days_82: L'unico giornale che parla di questo argomento è La Verità,non trovo altre notizie da nessuna parte. Veramente uno sch… -

Liberoquotidiano.it

... "mi hai neanche mai cercata. Mi ha dato delle spiegazioni ma leinutili nel senso che sono state spiegazioni un po' frivole ". Davide Tresse, marito Georgette Polizzi/ "Un amore talmente ...... quasi sempre in ore notturne, linuovamente addormentati. Ma è la prima domenica, dopo almeno tre mesi, che mi sono imposto dilavorare eho difficoltà a rispondere, però in modo ... Giorgia Meloni: "Non si vota Lo trovo assurdo", sfogo durissimo contro i sindaci "Non trovo più casa mia", disavventura per Barbara D'Urso: cos'è successo. La conduttrice di Mediaset l'ha raccontata sul suo profilo social ...