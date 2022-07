Napoli, UFFICIALE: ecco Ostigard. Il benvenuto di De Laurentiis (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo le visite mediche, ecco l'annuncio UFFICIALE di Leo Ostigard come nuovo difensore del Napoli: il norvegese, come di consueto, è... Leggi su calciomercato (Di lunedì 18 luglio 2022) Dopo le visite mediche,l'annunciodi Leocome nuovo difensore del: il norvegese, come di consueto, è...

Pubblicità

FBiasin : “C’è l’offerta ufficiale della #Roma per #Dybala, ora #Antun potrebbe temporeggiare in attesa dei rilanci di… - NMercato24 : Ostigard è del Napoli: c'è l'annuncio UFFICIALE. #Calciomercato #18luglio - Emmdido : ??UFFICIALE: Østigard è un nuovo giocatore del Napoli Nelle casse del Brighton 5 milioni di euro più 3 di bonus più… - LeBombeDiVlad : ?? #UFFICIALE #Napoli, arriva il twett del presidente: ecco #Ostigard dal @OfficialBHAFC ???? #LBDV #Calciomercato… - serieAnews_com : ?? #Calciomercato | #Napoli, ora il colpo di mercato è ufficiale per #DeLaurentiis ?? #Ostigard arriva dal… -

Ufficiale - Sebastiano Luperto è un giocatore dell'Empoli Questo il tweet del club: PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Calciomercato Verona, Simeone ha avuto contatti solo con il Napoli Monza - Petagna: stabilite le cifre, manca solo la ... UFFICIALE - Ostigard è del Napoli! De Laurentiis: "Benvenuto Leo" Lo ha annunciato il presidente Aurelio De Laurentiis sui propri social, ma anche il club sul proprio sito ufficiale: Calciomercato Ostigard è un calciatore del Napoli Ostigard Napoli, le cifre Nella ... CalcioNapoli24 Napoli, UFFICIALE: ecco Ostigard. Il benvenuto di De Laurentiis Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ... Napoli, ufficializzato l'arrivo di Ostigard Leo Ostigard è un nuovo difensore del Napoli. A comunicarlo è stata la stessa società azzurra con una nota sul proprio sito ufficiale. Il classe 1999 arriva al Napoli a titolo definitivo per 5 milioni ... Questo il tweet del club: PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Calciomercato Verona, Simeone ha avuto contatti solo con ilMonza - Petagna: stabilite le cifre, manca solo la ...Lo ha annunciato il presidente Aurelio De Laurentiis sui propri social, ma anche il club sul proprio sito: Calciomercato Ostigard è un calciatore delOstigard, le cifre Nella ... Calciomercato Napoli, offerta ufficiale per Broja: le cifre Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Leo Ostigard è un nuovo difensore del Napoli. A comunicarlo è stata la stessa società azzurra con una nota sul proprio sito ufficiale. Il classe 1999 arriva al Napoli a titolo definitivo per 5 milioni ...