Maria Sharapova è diventata mamma, l’annuncio social (Di lunedì 18 luglio 2022) Maria Sharapova ha vissuto la sua prima gravidanza con grande discrezione, annunciandola sui social solo quando il pancione era già bello grosso e centellinando le foto della dolce attesa. La nascita del suo primogenito però era una notizia troppo entusiasmante per non condividerla con i suoi numerosi follower. Si è presa qualche giorno per assaporare la bella novità, ma poi è arrivata la foto con il suo Theodore tra le braccia e il marito Alexander Gilkes accanto. “Theodore, 01/07/2022. Il regalo più bello, stimolante e gratificante che la nostra piccola famiglia potesse desiderare”, ha scritto la Sharapova sui social postando uno scatto in cui lei e Gilkes guardano adoranti la loro creatura. Maria e Alexander fanno coppia dal 2018. A dicembre 2020 lui le aveva chiesto la mano ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 18 luglio 2022)ha vissuto la sua prima gravidanza con grande discrezione, annunciandola suisolo quando il pancione era già bello grosso e centellinando le foto della dolce attesa. La nascita del suo primogenito però era una notizia troppo entusiasmante per non condividerla con i suoi numerosi follower. Si è presa qualche giorno per assaporare la bella novità, ma poi è arrivata la foto con il suo Theodore tra le braccia e il marito Alexander Gilkes accanto. “Theodore, 01/07/2022. Il regalo più bello, stimolante e gratificante che la nostra piccola famiglia potesse desiderare”, ha scritto lasuipostando uno scatto in cui lei e Gilkes guardano adoranti la loro creatura.e Alexander fanno coppia dal 2018. A dicembre 2020 lui le aveva chiesto la mano ...

