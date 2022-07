La svolta di Netflix: prezzi più bassi ma arriva la pubblicità (Di lunedì 18 luglio 2022) Tanto tuonò che piovve: Netflix è pronta ad una svolta epocale e prevede a breve di introdurre nel suo sistema gli spot pubblicitari. Quella che solo fino a poco mesi fa sembrava un'ipotesi che i vertici del colosso dello streaming non avrebbero mai preso in considerazione, ora è realtà: tutta colpa del crollo di abbonati, già persi per strada 200mila utenti nel primo trimestre del 2022, e di quello ancora più clamoroso che le stime della società si attendono per il secondo trimestre dell'anno con un calo di altri due milioni di abbonamenti. Perché Netflix ha deciso di introdurre la pubblicità Per gli analisti è la fine di un'era, per gli addetti ai lavori una svolta epocale destinata a trascinare anche le altre piattaforme di streaming: Netflix introdurrà un pacchetto "low cost" il ... Leggi su panorama (Di lunedì 18 luglio 2022) Tanto tuonò che piovve:è pronta ad unaepocale e prevede a breve di introdurre nel suo sistema gli spot pubblicitari. Quella che solo fino a poco mesi fa sembrava un'ipotesi che i vertici del colosso dello streaming non avrebbero mai preso in considerazione, ora è realtà: tutta colpa del crollo di abbonati, già persi per strada 200mila utenti nel primo trimestre del 2022, e di quello ancora più clamoroso che le stime della società si attendono per il secondo trimestre dell'anno con un calo di altri due milioni di abbonamenti. Perchéha deciso di introdurre laPer gli analisti è la fine di un'era, per gli addetti ai lavori unaepocale destinata a trascinare anche le altre piattaforme di streaming:introdurrà un pacchetto "low cost" il ...

Pubblicità

monikindaaaa : Netflix si arrende alla pubblicità: patto con Microsoft per la svolta - Giovan3_inf3rno : Ho trovato una serie complottista su Netflix, è la svolta - qui_finanza : Netflix, abbonamento a prezzi più bassi ma con la pubblicità: la svolta - TiaMirabelLuz : @KataklinsDann @NetflixIT Hai ragione non ci avevo pensato Comunque quanto sarebbe tipo- la svolta avere Netflix e… - infoitscienza : Netflix si arrende alla pubblicità: patto con Microsoft per la svolta -