La Juventus ha deciso di portare l’Inter a MVP di Serie A dopo la vendita di De Ligt

(Di lunedì 18 luglio 2022) 2022-07-18 16:37:38 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Secondo quanto riferito dall’Italia, lasta diventando sempre più fiduciosa nell’attirare il difensore del Torino Gleison Bremer a Torino piuttosto che vederlo trasferirsi alquesta estate. Bremer è sicuro di trasferirsi quest’estate e un trasferimento alper sostituire Milan Skriniar legato al PSG sembrava l’opzione più probabile per gran parte della finestra di mercato. Tuttavia, la cessione di Matthijs deda parte dellaha cambiato le cose, con la Vecchia Signora ora sul mercato per un nuovo difensore centrale per colmare le lacune lasciate da Giorgio Chiellini e dall’olandese. E hanno puntato gli occhi su Bremer, votato MVP ...

IlCommentatore_ : @bladistic E così farà. Ho smesso di credere a #Bremer quando #DeLigt ha deciso di andarsene. Credo poco alla parol… - guglielmo75 : @amicieli199810 @NickCecca Non capisco allora cosa si fa a fare questo incontro se Cairo ha già deciso di prendere i soldi dalla Juventus? - ManuFilippone95 : RT @LouGirardiReal: #Bremer fatta alla #juventus. Il #Torino voleva monetizzare e così ha deciso di chiudere con i bianconeri. - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Milinkovic Savic, la Lazio ha deciso sul suo futuro. La situazione #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea http… - gilnar76 : Milinkovic Savic, la Lazio ha deciso sul suo futuro. La situazione #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -

Dopo aver visto sfumare Paulo Dybala (che nella notte ha definitivamentedi porre fine alla ...più rappresentativi e per aver visto sfumare una stella assoluta come l'argentino ex. ...ROMA " Paulo Dybala ha scelto la Roma. L'attaccante argentino, 28 anni, svincolato a fine giugno dalla, hadi accettare la corte del club giallorosso. Il giocatore è arrivato verso mezzogiorno in Portogallo, dove raggiungerà Josè Mourinho e la squadra capitolina in ritiro. Decisivi per ...Calciomercato, Zaniolo-Morata: la Juventus ha deciso chi prendere subito. Ecco la novità attorno al nuovo attaccante bianconero ...Il Napoli deve metabolizzare un colpo bello duro. Dopo aver visto sfumare Paulo Dybala (che nella notte ha definitivamente deciso di porre fine alla ...