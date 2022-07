Jlo sposa Ben Affleck e il suo beauty look è romantico al punto giusto

Pubblicità

VVincenzino : @JLo La sposa me' ???? -

...Affleck La, secondo quanto riportato da Variety , ha legalmente cambiato il suo nome in Jennifer Affleck. J. Lo ha confermato la notizia il giorno dopo attraverso la sua newsletter On the. ...si è esibita in questi giorni a Los Angeles per il gala in onore dei Los Angeles Dodgers (... Sul palco della star latina, promessadi Ben Affleck, è salita la figlia quattordicenne Emme ...Lo ha confermato la stessa JLo dopo che indiscrezioni eranno apparse sulla stampa tabloid. «Dopo aver fatto la fila con altre quattro coppie per ottenere la licenza matrimoniale ce l'abbiamo fatta per ...Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati in grande segreto, a riportare la notizia la nota testata americana TMZ. Inizia così un nuovo capitolo della Jennifer Lopez avrebbe sposato in segreto a La ...