Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati a Las Vegas

La popstar e l'attore sono scappati in Nevada per sposarsi in segreto davanti a pochi testimoni. La notizia è stata confermata dalla Lopez sul suo sito.

Agenzia_Ansa : Fiori d'arancio per Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due si sono sposati a Las Vegas #ANSA - RaiNews : Le due star, che si sono ritrovate dopo una lunga separazione, ora sono marito e moglie. #JenniferLopez #BenAffleck… - LEBBY4EVER : RT @fraversion: Bennifer is back. Secondo TMZ Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono sposati. A Las Vegas. Avanguardia pura, eh. #Bennifer - rtl1025 : ?? Alla fine hanno detto sì: #JenniferLopez e #BenAffleck sposi a #LasVegas, nozze in Cadillac per i Bennifer ???… - VanityFairIt : Livello luminosità, naturale? Incommensurabile. -