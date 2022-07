Guenda Goria in ospedale, come sta? ‘Dolori fortissimi, una tuba rotta e coagulo di sangue’ (Di lunedì 18 luglio 2022) Prima il ricovero d’urgenza in ospedale, poi la diagnosi che non si aspettava: Guenda Goria, figlia del giornalista Amedeo e di Maria Teresa Ruta, sui social, ai suoi followers, ha raccontato pochi giorni fa di aver scoperto una gravidanza extrauterina. Lei che con il compagno Mirko Gancitano, dopo aver raccontato di aver avuto problemi di endometriosi, sta cercando di mettere al mondo un figlio. A distanza di giorni, però, la situazione dell’attrice e musicista non è migliorata. Anzi, la donna è finita di nuovo in ospedale a causa di dolori lancinanti. Guenda Goria ha una tuba rotta: cosa ha raccontato Guenda Goria continua a sfogarsi su ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 luglio 2022) Prima il ricovero d’urgenza in, poi la diagnosi che non si aspettava:, figlia del giornaliAmedeo e di Maria Teresa Ruta, sui social, ai suoi followers, ha raccontato pochi giorni fa di aver scoperto una gravidanza extrauterina. Lei che con il compagno Mirko Gancitano, dopo aver raccontato di aver avuto problemi di endometriosi,cercando di mettere al mondo un figlio. A dinza di giorni, però, la situazione dell’attrice e musicinon è migliorata. Anzi, la donna è finita di nuovo ina causa di dolori lancinanti.ha una: cosa ha raccontatocontinua a sfogarsi su ...

